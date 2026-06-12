Guvernul aprobă sprijin pentru companiile locale fără pierderi și pentru familii vulnerabile

Sursă: realitatea.net

Guvernul interimar a aprobat fonduri pentru operatori economici locali din 22 de județe și ajutoare de urgență pentru familii afectate de incendii, fenomene meteo severe și probleme grave de sănătate.

Guvernul interimar, condus de premierul Ilie Bolojan, a aprobat vineri mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate.

Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali care nu au înregistrat pierderi, acordate din bugetele proprii, și nu de la bugetul de stat și ajutoare de urgență pentru familiile afectate de anumite situații de risc.

Reporter: Petruța Obrejan - Majorarea cheltuielilor salariale și ocuparea unor posturi vacante pentru 36 de operatori economici aflați în subordinea autorităților locale din 22 de județe a fost avizată de executivul interimar.

Este vorba despre societăți care nu au avut pierderi și care asigură servicii esențiale pentru populație, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, întreținerea domeniului public sau administrarea aeroporturilor.

Potrivit memorandumului aprobat, măsura era necesară pentru menținerea și dezvoltarea acestor servicii și asta în condițiile în care multe dintre aceste companii se confruntă cu lipsă de personal și dificultăți în ocuparea posturilor disponibile.

Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici, și nu de la bugetul de stat.

Tot vineri, guvernul a dispus acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure din mai multe județe afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate.

În plus, populația afectată de incendiul produs la Turda va primi ajutoare umanitare de peste 930.000 de lei, constând în locuințe modulare, paturi, saltele și lenjerii.