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Ce au găsit inspectorii prin localurile de pe litoral. Peste 200 kg de mâncare retrase și amenzi usturătoare

ANSVSA

ANSVSA

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat12 aug. 2026, 11:21
SursăRealitatea.net

Inspectorii ANSVSA au găsit numeroase nereguli în restaurante, magazine și alte unități alimentare de pe litoral. În doar o săptămână au fost aplicate amenzi de peste 368.000 de lei, nouă unități au fost închise temporar sau definitiv, iar peste 200 de kilograme de alimente au fost scoase de la vânzare.

Aproape 190 de locații verificate într-o singură săptămână

Controalele au avut loc în perioada 3-9 august și au vizat 189 de locații de pe litoral. Inspectorii au verificat 125 de unități de alimentație publică, șapte pizzerii, o cofetărie, 15 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 23 de magazine alimentare și alte 17 unități în care se comercializau produse alimentare.

În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 368.200 de lei. Pentru cinci unități a fost dispusă oprirea temporară a activității, iar alte patru au primit interdicția de a mai funcționa.

Peste 200 de kilograme de alimente, scoase de la vânzare

Inspectorii au reținut oficial 206 kilograme de produse alimentare considerate necorespunzătoare. Acestea au fost retrase de la consum și trimise pentru neutralizare.

Printre problemele descoperite s-au numărat spații și echipamente întreținute necorespunzător, manipularea alimentelor fără respectarea normelor sanitare, probleme de ambalare și etichetare, dar și vânzarea de produse în spații care nu erau aprobate pentru astfel de activități.

ANSVSA le recomandă turiștilor și consumatorilor să cumpere alimente doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să anunțe autoritățile atunci când observă probleme legate de siguranța produselor alimentare.

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