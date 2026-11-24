Cât te costă să afli cât de sigur e locuința ta la cutremur
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După cutremurul din Vrancea, costul unei expertize seismice complete variază între 5 și 15 euro pe metru pătrat de suprafață construită a clădirii, potrivit Dragoș Marcu.
Seismul de magnitudine 5,7 înregistrat pe 18 noiembrie 2026 în județul Vrancea a readus în discuție necesitatea evaluării structurale a imobilelor din România. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 121 de kilometri și a avut intensitatea VI în zona epicentrală.
Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, a precizat într-o emisiune de la Pro TV că o expertiză tehnică completă pentru evaluarea riscului seismic are un cost estimat între 5 și 15 euro pe metru pătrat.
Calculul se realizează pe baza suprafeței totale a clădirii, nu doar a apartamentului individual. Pentru un bloc cu zece niveluri, fiecare având o suprafață construită de 400 de metri pătrați, suprafața totală luată în calcul este de 4.000 de metri pătrați. În acest caz, costul expertizei ar putea fi cuprins între 20.000 și 60.000 de euro.
Specialistul a subliniat că această sumă reprezintă o estimare pentru întreaga construcție. Modul în care cheltuiala este împărțită între proprietari depinde de organizarea asociației și de situația concretă a imobilului.
Ce verifică inginerii
Procesul începe cu consultarea documentației tehnice originale din cartea tehnică a clădirii. Dacă proiectul nu mai există, inginerii efectuează măsurători pentru a reconstitui geometria construcției și a identifica elementele structurale.
Verificarea propriu-zisă include analiza stâlpilor, grinzilor și a pereților structurali. În anumite situații, specialiștii prelevează probe din beton sau metal pentru a determina caracteristicile materialelor folosite la construcție.
O astfel de investigație nu poate fi înlocuită de o simplă inspecție vizuală, deoarece problemele structurale majore pot fi invizibile la prima vedere.
Evaluarea preliminară pentru cumpărători
Pentru persoanele care intenționează să achiziționeze o locuință, Dragoș Marcu recomandă o evaluare vizuală preliminară înainte de semnarea tranzacției. Costul acestei verificări este mult mai redus, situându-se între câteva sute de lei și aproximativ 1.000 de lei.
Această evaluare nu stabilește clasa oficială de risc seismic, dar poate identifica probleme care necesită o expertiză completă ulterioară.
Clasele de risc seismic
Conform Legii 212/2022, clădirile sunt încadrate în patru clase de risc seismic:
RsI: susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare;
RsII: susceptibilitate de avariere majoră, cu risc pentru siguranța oamenilor, dar prăbușire puțin probabilă;
RsIII: susceptibilitate de avariere moderată, care poate pune în pericol utilizatorii;
RsIV: răspuns seismic similar cel al construcțiilor proiectate conform reglementărilor tehnice în vigoare.
Proprietarii și asociațiile sunt obligați să asigure expertizarea tehnică a clădirilor cu vulnerabilitate seismică identificată prin evaluarea vizuală rapidă. Raportul tehnic rezultat stabilește clasa de risc și poate indica necesitatea unor lucrări de intervenție.
Vechimea clădirii și materialul de construcție
Dragoș Marcu a menționat că construcțiile ridicate înainte de 1990, care nu au fost consolidate ulterior, pot fi încadrate în clasele RsI sau RsII. Pentru imobilele construite după 2006, situația este, în principiu, mai bună datorită standardelor actuale, deși pot exista excepții cauzate de erori grave de proiectare sau execuție.
Specialistul a precizat că siguranța unei clădiri nu depinde exclusiv de materialul folosit. Structurile din beton, metal sau lemn au un nivel similar de siguranță dacă sunt calculate și construite conform aceluiași standard de performanță.
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