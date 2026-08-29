Bilanțul viiturilor devastatoare din Himalaya se ridică la aproape 2.000 de dispăruți
Viitură Himalaya
Prăbușirea unui ghețar, miercuri, a dezlănțuit un torent uriaș de roci, gheață, noroi și resturi prin sistemele de râuri montane.
Nepalul și China au reluat, vineri, operațiunile de salvare în zonele himalayene afectate de inundații. O echipă chineză a ajuns pentru prima dată la complexul de frontieră Gyirong, aproape complet distrus, unde a găsit „doar ruine”.
Prăbușirea unui ghețar, miercuri, a dezlănțuit un torent uriaș de roci, gheață, noroi și resturi prin sistemele de râuri montane din Himalaya. Cel puțin 579 de persoane au murit în Nepal și 7 în Tibetul chinez, potrivit Reuters.
Numărul persoanelor dispărute în Nepal aproape s-a dublat, ajungând la 1.924, a anunțat vineri autoritatea pentru gestionarea dezastrelor. Cel puțin 558 de persoane erau date dispărute în comitatul tibetan Gyirong, potrivit informațiilor transmise joi de televiziunea publică chineză CCTV.
Printre persoanele dispărute în urma dezastrului se află cel puțin 540 de cetățeni străini, mulți dintre ei pelerini hinduși din India.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere la complexul de frontieră Gyirong, zona cel mai grav afectată, arată torente uriașe de apă și resturi care acoperă clădirile, în timp ce oamenii încearcă să fugă.
Salvatorii au reușit să ajungă în zonă abia vineri. Presa de stat a relatat că echipa chineză, formată din 21 de salvatori și un câine specializat, a traversat munți și văi și a folosit corzi pentru a înainta prin păduri și pe stânci, după ce drumurile către complexul înconjurat de versanții abrupți ai Himalayei au fost distruse.
„Nu mai exista niciun drum. Era numai pădure virgină și stânci abrupte”, a declarat salvatorul Zou Mingqi. La complex, „cât vedeai cu ochii, nu erau decât ruine”.
Crucea Roșie estimează că peste 90.000 de persoane au fost afectate de dezastru.
Inundațiile au condus la formarea unui lac, care a început vineri să se reverse în râurile Lhende Khola și Trishuli.
Revărsarea a provocat panică și a determinat autoritățile nepaleze să emită avertismente. Operațiunile de salvare au fost suspendate timp de aproximativ trei ore. Din cauza riscului, personalul și vehiculele echipelor chineze de intervenție s-au retras, de asemenea, potrivit CCTV.
Operațiunile de salvare au fost reluate după diminuarea pericolului, oficialii nepalezi afirmând că încă speră să găsească supraviețuitori.
O mamă și-a găsit fiul
Această speranță s-a împlinit în cazul lui Matti Maya Tamang, în vârstă de 28 de ani, care s-a reîntâlnit vineri cu fiul său de opt ani, Zoyal Ghale. Femeia se temuse că băiatul și fratele său muriseră după distrugerea școlii în care se aflau.
Ghale a scăpat fugind într-o pădure și urcându-se în copaci în timp ce viitura mătura zona. Ulterior, băiatul a fost găsit cu un picior rupt și tăieturi pe față și a fost transportat cu elicopterul la spital.
Jurnaliștii Reuters l-au găsit acolo ținând strâns în mână două bancnote de câte 10 rupii, primite de la polițiști pentru a-l convinge să îi însoțească și să accepte îngrijiri medicale.
Mama sa l-a găsit după ce a sunat la un număr de telefon lăsat la spital de o jurnalistă Reuters.
„Am simțit că mi-am recăpătat viața”, a declarat Tamang, care și-a găsit în viață și fiul mai mic.
Amenințarea lacurilor glaciare persistă
Nepalul continuă să monitorizeze două lacuri formate în spatele unor baraje naturale, în amonte de zona inundată. Un oficial a avertizat că riscul producerii unor noi inundații va persista până când ambele lacuri se vor goli complet.
Imaginile din satelit arată că al doilea lac continuă să crească și nu are o ieșire vizibilă, ceea ce provoacă îngrijorări că presiunea apei ar putea continua să se acumuleze.
Agenția de presă chineză Xinhua a relatat, citând o analiză a Ministerului Resurselor de Apă, că primul lac își reduce dimensiunile. Un expert guvernamental chinez în riscuri geologice a avertizat însă că lacul ar putea fi instabil și că cele peste 100 de lacuri glaciare răspândite în regiune ar putea reprezenta un pericol.
La Beijing, o reuniune a Biroului Politic, prezidată de președintele Xi Jinping, a cerut consolidarea monitorizării lacurilor glaciare și a riscurilor de alunecări de teren, precum și o cooperare internațională mai strânsă în cazul dezastrelor, potrivit Xinhua.
Premierul chinez Li Qiang, al doilea oficial în ierarhia țării, a ajuns joi după-amiază în zona Gyirong. Vizita sugerează că Beijingul tratează dezastrul drept o problemă de maximă prioritate națională.
Punctul de frontieră Gyirong are un rol important în rețeaua chineză „Belt and Road”, care leagă China de Asia de Sud. În zonă au fost construite în ultimul deceniu centre logistice și parcări.
„Toți oamenii noștri au dispărut”
Inundația de miercuri a traversat violent sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul traseului care leagă orașul Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este frecventat de turiști și pelerini.
Zece cadavre au fost găsite în trei locuri din statul Uttar Pradesh, în nordul Indiei, în râuri care coboară din Nepal, a declarat vineri poliția pentru Reuters.
Anterior, echipele nepaleze de intervenție au folosit elicoptere pentru căutarea supraviețuitorilor și pentru a distribui provizii de urgență miilor de oameni izolați în localități și văi.
Dibga Tamang s-a numărat printre ultimele persoane salvate joi din Rasuwa. Aceasta a fost transportată cu elicopterul, împreună cu alte trei persoane, la o tabără militară din Nuwakot.
„Toți oamenii noștri au dispărut. Sunt morți”, a spus Tamang. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Totul și toți au dispărut. S-a terminat.”
Numeroși oameni au ajuns la o bază militară din zonă pentru a solicita informații despre rudele dispărute sau decedate. Cadavrele au fost aduse în cazarmă, iar listele persoanelor salvate au fost afișate în exterior. În întreaga lume, rudele celor dispăruți caută cu disperare informații.
„Unde sunt?”, a întrebat Sneha Sudhir, una dintre cele zece femei ai căror soți au plecat din Nepal într-o drumeție către Muntele Kailash din Tibet. Bărbații, toți din nordul statului american Virginia, se numără printre zecile de cetățeni americani dispăruți.
„Fiecare plânge pe rând, își șterge lacrimile și apoi se întoarce la treabă”, a declarat Sudhir, cu lacrimi în ochi, din locuința sa din Chantilly, Virginia.
Nepalul consideră că nu are nevoie de echipe străine de salvare
Organizația Națiunilor Unite și partenerii săi suplimentează ajutoarele. Aproximativ 20.000 de gospodării ar avea nevoie de sprijin alimentar, iar peste 50.000 de persoane ar avea nevoie urgentă de apă și de alte forme de asistență, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.
Deși mai multe state au oferit echipe de căutare și salvare, Nepalul a anunțat că nu are nevoie de ajutor din partea altor țări.
O echipă sud-coreeană de intervenție rapidă, aflată la Kathmandu, nu a fost trimisă în teren deoarece Nepalul nu are, deocamdată, un plan pentru acceptarea salvatorilor străini, a precizat Ministerul de Externe de la Seul.
Publicația „Kathmandu Post” a relatat că India, China, Statele Unite, Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka și Bangladesh au cerut Guvernului nepalez să permită echipelor lor de căutare și salvare să participe la intervenție.
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