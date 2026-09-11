Băsescu, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Ar trebui urgent să desemneze un premier”

Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru întârzierea desemnării unui premier și consideră că șeful statului trebuie să acționeze urgent pentru deblocarea crizei politice.
Fostul președinte susține că responsabilitatea principală pentru formarea unui nou guvern îi revine lui Nicușor Dan.
Băsescu: „Face o mare greșeală”
Traian Băsescu consideră că prelungirea perioadei fără un guvern cu puteri depline vulnerabilizează România și îi cere președintelui să desemneze cât mai repede un candidat pentru funcția de prim-ministru.
„Președintele prelungește criza dacă nu desemnează premier”, a avertizat fostul șef al statului, susținând că România nu își permite să rămână într-un blocaj politic.
Băsescu a criticat și condiția impusă de Nicușor Dan, potrivit căreia ar urma să desemneze un premier doar după ce există garanția unei majorități parlamentare.
„Primul responsabil constituțional este președintele”
Fostul președinte susține că Nicușor Dan nu ar trebui să aștepte ca partidele să ajungă singure la un acord înainte de a face nominalizarea.
„Primul responsabil constituțional este președintele, indiscutabil”, a afirmat Băsescu.
În opinia sa, șeful statului trebuie să își asume rolul constituțional și să propună o persoană pentru conducerea Guvernului, urmând ca aceasta să încerce să obțină sprijinul necesar în Parlament.
Băsescu consideră că actuala strategie a Cotroceniului riscă să prelungească blocajul, în condițiile în care partidele nu au reușit până acum să formeze o majoritate stabilă.
România are în continuare un guvern interimar
Criza politică durează de mai multe luni, după căderea Guvernului Bolojan. Executivul interimar poate administra treburile curente, însă are atribuții limitate, iar instalarea unui cabinet cu puteri depline este considerată esențială pentru adoptarea reformelor și a măsurilor bugetare.
În ultimele săptămâni, mai multe nume au fost vehiculate pentru funcția de premier, printre care Luca Niculescu și Sorin Grindeanu. Unele variante au fost însă respinse sau nu au reușit să obțină sprijinul necesar din partea partidelor.
Nicușor Dan nu a anunțat încă oficial o nouă nominalizare, iar negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă.
Băsescu avertizează că fiecare zi de întârziere adâncește incertitudinea politică și susține că președintele trebuie să își asume rapid o decizie.