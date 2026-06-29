Bacalaureat 2026 începe cu proba la Limba română. Măsuri speciale din cauza codului roșu de caniculă

Aproape 131.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi, 29 iunie, prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română. Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar examenul începe la ora 9:00.
Elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen. Probele sunt monitorizate audio-video, iar în săli este permisă doar utilizarea pixului sau stiloului cu cerneală albastră. La Matematică și Geografie pot fi folosite și instrumente de desen. Telefoanele mobile, dispozitivele electronice, notițele, manualele sau orice alte materiale ajutătoare sunt strict interzise. Candidații surprinși cu astfel de obiecte vor fi eliminați din examen și nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.
Măsuri speciale din cauza caniculei
În contextul avertizărilor de cod roșu și cod portocaliu de caniculă emise pentru mai multe județe din țară, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat inspectoratelor școlare să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății candidaților, profesorilor și membrilor comisiilor de examen.
Unitățile de învățământ trebuie să asigure săli de examen aerisite sau climatizate, acces permanent la apă potabilă, precum și măsuri pentru reducerea disconfortului termic, astfel încât probele să se desfășoare în condiții de siguranță.
Calendarul probelor scrise continuă marți, 30 iunie, cu proba obligatorie a profilului, urmată de proba la alegere a profilului și specializării pe 2 iulie și de proba la Limba și literatura maternă pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 13 iulie.