BAC 2026: Elevii minorităților naționale susțin astăzi proba la Limba maternă, ultima din sesiunea iunie-iulie

Examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, se încheie astăzi, 3 iulie, când elevii aparținând minorităților naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, ultima disciplină din calendarul oficial al examenului.
Accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul 7:30-8:30, pe baza unui act de identitate valid, cel târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Absolvenții vor fi conduși de asistenți în sălile de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplină și de tipul de subiect primit. Între orele 8:30 și 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei, urmând ca aceasta să înceapă la ora 9:00.
Pentru redactarea lucrărilor, candidații au la dispoziție trei ore, timp calculat din momentul finalizării distribuirii subiectelor. Cei cărora comisiile județene le-au aprobat solicitarea, în baza procedurii de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare, pot beneficia de un timp suplimentar de cel mult două ore.
Reguli stricte în sala de examen
Candidații pot folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră pentru redactare, respectiv creion negru pentru scheme și desene. La probele scrise de Matematică și Geografie este permisă utilizarea instrumentelor de desen, iar lucrările se realizează exclusiv pe hârtia distribuită de asistenți.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, poșetelor, precum și a oricărui dispozitiv electronic de calcul, stocare sau comunicare — telefoane, tablete sau stickuri de memorie. De asemenea, nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe sau alte însemnări, iar comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă, la fel ca schimbul de foi, ciorne sau alte materiale.
Elevii surprinși încălcând aceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost efectiv folosite sau nu și indiferent de persoana care le-a introdus în sală. Cei eliminați pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat, calculul excluzând sesiunea specială a examenului.
Calendarul următoarelor etape
7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)
8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale