Advertising
Politica· 2 min citire
Zile decisive pentru noul Guvern. PSD își stabilește luni strategia, la Sinaia: Nicușor Dan, așteptat să cheme partidele la consultări
Publicat30 aug. 2026, 08:12
Actualizat30 aug. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS
Sunt zile decisive pentru formarea noului Guvern! Social democrații se reunesc mâine în ședință la Sinaia și stabilesc strategia cu care vor merge la consultările cu Nicușor Dan. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, marți președintele va chema partidele la discuții, iar până la finalul săptămânii viitoare ar putea fi desemnat noul premier.Aceleași surse spun că va fi un Executiv format în jurul Partidului Social Democrat.
Citește și
- 12:18Cum a devenit Nicșor Dan ținta USR-iștilor disperați după putere
- 11:25Blocul Național Sindical solicită convocarea în Parlament a ANRE pentru a explica întârzierile în autorizarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei
- 11:24Nicolae Iană, dezvăluiri despre filiera de la Viena și industria de armament. Interviu incendiar la Realitatea PLUS
- 11:07Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News