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Zi crucială în Justiție. Șefa CCR ar urma să-și dea demisia, după controversata întâlnire cu Bolojan – SURSE

Simina Tănăsescu

Simina Tănăsescu

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat17 aug. 2026, 07:04
SursăRealitate Plus

Scandal uriaș la vârful statului! Potrivit surselor Realitatea PLUS, șefa CCR, Simina Tănăsescu, ar urma să-și depună demisia astăzi! Totul în urma scandalului fără precedent izbucnit după întâlnirea cu Ilie Bolojan. Tănăsescu nu a negat întâlnirea, dar susține că nu a discutat cu premierul demis despre Legea integrității, care îl poate lăsa pe Fritz fără fotoliul de primar. Astăzi, la ora 11, judecătorii Curții Constituționale urmează să se pronunțe pe legea care îl poate zbura pe liderul USR de la primărie. Iar la ora 14, parlamentarii decid anchetarea lui Ilie Bolojan după întâlnirea controversată. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere de la Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, însă nu a primit un răspuns.

După ce informația a ajuns în presă, iar ulterior a fost confirmată de Tănăsescu, atât CSM, cât și șefii curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor din țară au cerut demisia președintei CCR.

Magistrații cer explicații și readuc în discuție episodul din 2018, când Simina Tănăsescu și-a dat demisia după o controversă privind o întâlnire cu un judecător CCR.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, întâlnirea extrem de controversată cu premierul demis Ilie Bolojan ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, dar în absența acestuia.

Simina Tănăsescu a oferit sâmbătă o reacție pe marginea acestui subiect. Șefa CCR nu a negat întâlnirea, însă a spus că respinge acuzațiile conform cărora ar fi discutat aspecte pe care Curtea le judecă.

Ilie Bolojan nu a venit până acum cu nicio reacție legată de această întâlnire. La ora 14, senatorii se reunesc în ședință pentru a cere explicații despre această întâlnire și solicită înființarea unei comisii de anchetă.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu este cu atât mai controversată cu cât mâine, la ora 11:00, Curtea Constituțională se reunește într-o ședință importantă pentru a discuta sesizările pe Legea Integrității.

În cazul în care această lege trece de CCR, președintele USR Dominic Fritz își pierde imediat mandatul de primar, fiind în conflict de interese.

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