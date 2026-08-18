Decizia de luni a Curţii Constituţionale pe noua lege a integritaţii obligă aleşii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
Parlamentul va fi convocat din nou în sesiune extraordinară. Decizia de luni a Curţii Constituţionale pe noua lege a integritaţii obligă aleşii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
Legea trebuie promulgată până la finalul lunii. Judecatorii constituţionali au validat amendamentul PSD care lasă fară mandat primarii declaraţi incompatibili. Iar liderul USR, Dominic Fritz, este direct vizat şi îşi poate pierde funcţia de edil al Timişoarei în 30 de zile.
În schimb, CCR a eliminat obligaţia ca partenerii de viaţă ai demnitarilor să îşi declare averile, amendament ce fusese introdus de AUR. Mai mult, Curtea Constituţională a reconfirmat că declaraţiile de avere nu vor mai fi publice. Ele rămân secrete, la Agenţia Naţională de Integritate.
Potrivit Curţii Constituţionale, sintagma "persoana care are relaţii semănătoare acelora dintre soţi" este contrară cerinţelor de calitate a legii şi dreptului la viaţă privată prevăzute de Constituţie.
În opinia magistraţilor, legiuitorul nu poate ataşa obligaţii juridice în privinţa persoanelor care au relaţii personale nerecunoscute juridic de stat. Instanţa precizează că publicarea declaraţiilor de interese financiare ale persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice, precum şi ale soţilor sau soţiilor acestora pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, contravine deciziei de anul trecut a Curţii Constituţionale prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viaţă privată.
În ceea ce priveşte reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese, aceasta intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora prin intermediul normelor tranzitorii adoptate s-a realizat cu respectarea Constituţiei.