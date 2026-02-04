Kelemen Hunor, atac la Ilie Bolojan: „Nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”

Revizuirea taxelor locale devine noua condiție a UDMR pentru stabilitatea Executivului. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a pledat marți pentru o tăiere de 50% a impozitelor locale, argumentând că echilibrul bugetar nu trebuie realizat cu prețul ignorării sărăciei și a scăderii nivelului de trai al cetățenilor.

Revizuirea taxelor locale devine noua condiție a UDMR pentru stabilitatea Executivului. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a pledat marți pentru o tăiere de 50% a impozitelor locale, argumentând că echilibrul bugetar nu trebuie realizat cu prețul ignorării sărăciei și a scăderii nivelului de trai al cetățenilor.

Kelemen Hunor a lansat un avertisment fără echivoc la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că actuala politică fiscală a atins „ultima picătură” a suportabilității sociale. Într-o perioadă în care puterea de cumpărare a fost măcinată de o inflație de 10%, liderul UDMR critică dur deciziile luate „pe genunchi” între Crăciun și Anul Nou, care au transformat promisiunea unor creșteri moderate în explozii fiscale de peste 200%. Mesajul pentru Palatul Victoria este simplu: o guvernare care se baricadează în spatele cifrelor și ignoră revolta oamenilor nu este una puternică, ci una deconectată de realitate.

Soluția „de bun simț”: Reducerea cu 50% a poverii fiscale locale

În fața acestui blocaj, UDMR propune o supapă de siguranță: posibilitatea ca primarii să poată reduce taxele și impozitele locale cu până la 50% față de pragurile maxime impuse de Guvern. Kelemen Hunor subliniază că această corecție nu ar afecta bugetul național, ci doar ar diminua ușor surplusul de venituri al autorităților locale, care oricum vor încasa mai mult decât anul trecut. Vizate sunt, în special, impozitele pe clădiri și cele pe mașini, unde eliminarea facilităților pentru vehiculele hibrid a fost resimțită ca o pedeapsă fiscală nejustificată.

Cinismul eliminării scutirilor pentru persoanele cu dizabilități

Un punct extrem de critic în discursul liderului UDMR îl reprezintă decizia Guvernului Bolojan de a tăia facilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Hunor a evocat imaginile dureroase ale protestelor din Miercurea Ciuc și alte orașe, unde oameni în scaune cu rotile au ieșit în stradă pentru a-și apăra dreptul la un trai decent. Acesta a somat Executivul să dea dovadă de „maturitate și înțelepciune” și să permită administrațiilor locale să reintroducă scutirile pentru singura casă sau mașină deținută de aceste categorii vulnerabile, considerând măsura actuală o eroare morală și politică.

„Decizii nechibzuite” luate sub presiune

Kelemen Hunor nu s-a sfiit să pună degetul pe rană: goana disperată după reducerea deficitului bugetar a împins Cabinetul Bolojan către „decizii nechibzuite”, luate în absența oricărei dezbateri reale. Liderul UDMR a dezvăluit că i-a expus deja premierului aceste argumente, iar Bolojan ar fi cerut un „răgaz de gândire”. Totuși, timpul apasă pe umerii Guvernului, iar Hunor avertizează că, într-o societate în care toate categoriile sociale sunt nemulțumite, singura cale rațională este recunoașterea greșelii și reglarea mecanismului fiscal înainte ca tensiunea socială să devină de necontrolat.

Sursa: Realitatea Din UDMR