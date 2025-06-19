GRINDEANU, DUPĂ EȘECUL NEGOCIERILOR DE LA COTROCENI: PSD PREFERĂ O ROTATIVĂ CU PNL, NU UN PREMIER TEHNOCRAT

Negocierile pentru formarea noului guvern rămân blocate, iar PSD amână decizia privind intrarea la guvernare. Președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu mai are sens organizarea unei dezbateri interne cu membrii de partid până când nu vor exista „măsuri fiscale clare” și un acord politic ferm.

„Suntem în acest blocaj și trebuie să-l depășim, dar trebuie ținut cont și de PSD”, a transmis Grindeanu.

PSD plănuia să convoace vineri, la ora 13:00, o întâlnire cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale și centrale, pentru a decide dacă partidul va intra în guvern. Evenimentul a fost însă anulat.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui premier tehnocrat, Grindeanu a nuanțat poziția partidului:

„Depinde cine e acel tehnocrat. Dacă se va ajunge la o astfel de variantă – și e un mare dacă – am prefera totuși un guvern politic.”

El a reamintit că PSD susține formula unei „rocade” între social-democrați și PNL la conducerea executivului, conform unui acord politic anterior.

„Credem că această soluție este mai bună decât cea a unui guvern tehnocrat”, a subliniat liderul social-democrat.

Grindeanu a mai anunțat că renunță la funcția de ministru al Transporturilor, fără a oferi alte detalii despre viitorul său politic imediat.

În lipsa unui acord privind componența și programul noului guvern, incertitudinea politică persistă, iar negocierile urmează să continue în zilele următoare.



Sursa: Newsinn