Consultările pe legea salarizării au eșuat. Liderii partidelor vor merge iar la Cotroceni săptămâna viitoare

Publicat 20 aug. 2026, 16:30 Sursă Realitatea PLUS

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, a declarat joi, la finalul consultărilor cu liderii partidelor politice privind legea salarizării, că aceștia vor reveni săptămâna viitoare la Cotroceni pentru a discuta cu președintele României, în condițiile în care nu s-a ajuns la un consens politic asupra proiectului.

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