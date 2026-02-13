Alexandra Păcuraru: „Recesiunea nu este întâmplătoare, ci chiar îngenuncherea economică a unei națiuni suverane” VIDEO

România a fost aruncată oficial în recesiune. Reacția Alexandrei Păcuraru.

România a fost aruncată oficial în recesiune. „Această prăbușire nu este un accident, ci deznodământul unei misiuni clare a actualei puteri: îngenuncherea economică a unei națiuni suverane. În timp ce poporul suferă, Executivul bifează succesul unui plan orchestrat pentru a ne transforma dintr-o țară demnă într-o piață de desfacere la picioarele intereselor străine”, acuză Alexandra Păcuraru, vicepreședinte regional al AUR Dobrogea.

„Astăzi, cifrele confirmă ceea ce românii simt de mult în buzunarele și în casele lor: suntem oficial în recesiune. Aceasta nu este o greșeală de calcul, ci misiunea asumată de la bun început de cei care conduc astăzi țara. S-a dorit îngenuncherea economică a României și, din păcate, le-a reușit. Strigătele de disperare ale mamelor, ale bătrânilor și ale antreprenorilor români au fost ignorate cu o cruzime fără margini. În timp ce oamenii spuneau că nu mai au la ce să renunțe, Ilie Bolojan și echipa sa au ales să execute fidel ordinele primite din cancelariile străine, transformând România într-o simplă anexă.

Jaful sub masca „reformelor” și trădarea clasei politice

Astăzi, a ajuns să fie mai ieftin să stai în chirie decât să îți cumperi propria casă, din cauza taxelor sufocante. Aceasta nu este economie, este hoție instituționalizată. Indiferent de culoarea politică – PSD, PNL sau UDMR – am văzut aceeași piesă de teatru timp de decenii. Se schimbă între ei, își pasează funcțiile ca pe niște bunuri proprii, în timp ce banii românilor rămân în cercurile lor de interese.

Au vândut țara la fier vechi și au împărțit trupul României precum hienele. Unii fac politică pentru a-și proteja ilegalitățile, alții pentru a se îmbogăți rapid pe spatele celor care muncesc cinstit. De aceea s-au temut de alegeri și au ales să le anuleze – pentru că un audit adevărat, făcut de patrioți suveraniști, ar scoate la iveală dimensiunea reală a jafului național.

Umbra entităților străine și adevărul din spatele blocajelor

Pot anula alegerile, pot bloca conturi de TikTok și pot încerca să reducă vocea Realității la tăcere, dar nu pot anula adevărul și nici demnitatea acestui neam. Rapoartele oficiale încep să scoată la lumină realitatea: în timp ce ni se vindea sperietoarea implicării Rusiei, alte entități – din Franța sau de la Comisia Europeană – au fost cele care i-au instalat pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan la butoanele puterii.

România a fost luată „pe persoană fizică” de oameni fără credință, care nu înțeleg că acest pământ este îmbibat de sângele martirilor noștri. Noi suntem un neam credincios și statornic, care își dorește lideri cu frică de Dumnezeu, nu atei care execută strategii de distrugere a identității naționale.

Credința și unitatea: Calea spre suveranitate

Nu ne temem de ei, pentru că venim dintr-un neam credincios, înviat prin credință, și avem sfinți martiri care au îmbibat acest pământ românesc cu sângele lor. În Basilica Martirilor din Niculițel există această inscripție care menționează: „Aici și acolo au curs, sub voi, sângele martirilor.” Suntem un neam credincios și statornic, harnic și altoit cu Trupul și Sângele lui Hristos. Să nu uitați acest lucru.

Vreau să le mulțumesc din suflet sutelor de români loiali care mi-au fost alături la protestul pașnic din fața Catedralei din Constanța. Le mulțumesc în mod special doamnei Varvara și doamnei Gina, dar și fiecărui „Constantin” care a ieșit în stradă pentru a cere schimbarea. Continuu să construiesc alături de voi, pentru cei care muncesc din greu, pentru pruncii noștri și pentru cei nenăscuți, care merită o viață demnă în propria lor țară.

Lupta mea este pentru o Românie suverană, prosperă și, mai ales, demnă. Vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere pentru că izvorăște din adevăr și din iubirea de țară. Partidul AUR și televiziunea poporului, Realitatea Plus, vor continua să apere poporul român cu emnitate. Mergem cu drag, cu Dumnezeu înainte! Vă aștept duminică, la Mănăstirea Dervent din județul Constanța. După Sfânta Slujbă, vom sta de vorbă și vom dovedi încă o dată că suntem mulți, suntem uniți și nu ne lăsăm învinși”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.