Uzina Dacia își oprește activitatea o zi. Care este motivul?

Angajații vor primi 85% din salariu

Automobile Dacia își întrerupe luni, 9 februarie, activitatea pentru 24 de ore la uzina de la Mioveni, din cauza lipsei componentelor necesare producției. Potrivit unei note interne transmise salariaților, blocajul ar fi fost generat de întreruperea fluxului maritim de mărfuri dintre Africa și Europa, afectat de condițiile meteorologice.

În această perioadă, nu se vor fabrica mașini, iar direcția logistică va funcționa cu personal redus, în funcție de solicitările clienților. Angajații care rămân acasă vor primi 85% din salariu, precum și tichetul aferent zilei respective.

În paralel, compania a anunțat că, începând cu 1 martie, va demara prima campanie de plecări colective voluntare din acest an, pe fondul accelerării robotizării și al reducerii planificate a volumului de producție. Compensațiile financiare diferă în funcție de vechime: 25.000 de lei net pentru cei cu până la 2 ani vechime, 63.000 de lei pentru 2-4 ani, 113.000 de lei pentru 4-8 ani, iar pentru angajații cu peste 16 ani vechime suma poate ajunge până la 210.000 de lei.

Sursa: Realitatea Financiara