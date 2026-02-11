Studiu îngrijorător. Românii au un „gol” de 833 miliarde lei în asigurarea siguranței financiare a familiei
Românii sunt tot mai expuși în fața crizelor neprevăzute
Românii sunt tot mai expuși în fața crizelor neprevăzute: deficitul de protecție financiară a urcat la valoarea record de 833 miliarde lei, înregistrând o creștere de 5% față de anul precedent, potrivit unui studiu.
România se confruntă cu o vulnerabilitate economică majoră: capacitatea populației de a face față unor evenimente tragice, precum bolile, accidentele sau decesele, este tot mai redusă. Potrivit celui mai recent studiu realizat pentru UNSAR, deficitul de protecție financiară a crescut cu 5%, atingând valoarea totală de 833 miliarde lei.
Prăpastia dintre nevoi și resurse: 165.400 lei per familie
Cifrele studiului descriu o realitate dură pentru gospodăriile din România. În cazul pierderii venitului principal, diferența dintre banii de care o familie ar avea nevoie pentru a-și menține nivelul de trai și resursele de care dispune efectiv este, în medie, de 165.400 lei.
Această „gaură” financiară confirmă faptul că majoritatea românilor rămân extrem de expuși în fața riscurilor neprevăzute. Experții avertizează că, fără mecanisme de protecție, orice problemă de sănătate sau accident poate duce rapid la colaps financiar.
Soluțiile sunt educația și facilități fiscale
Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General UNSAR, subliniază că schimbarea acestei realități necesită un mix de politici publice și responsabilitate individuală:
Deductibilități fiscale: Introducerea acestora pentru asigurările de viață și majorarea celor existente pentru sănătate ar stimula populația să investească în siguranța proprie.
Educație și prevenție: Înțelegerea riscurilor reale este primul pas către o decizie informată.
Parteneriat strategic: Colaborarea între stat, mediul privat și societatea civilă prin platforme precum Alianța pentru BunăStare (ABS).
Crește numărul polițelor de viață
În ciuda deficitului uriaș, datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) indică o schimbare de mentalitate.
Românii par tot mai interesați să își securizeze viitorul
Peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață sunt active în prezent.
Numărul contractelor a crescut cu 8% față de primele 9 luni ale anului 2024.
Roxana Băluță, specialist în cadrul UNSAR, punctează că protecția financiară trebuie să devină o componentă firească a bunăstării, nu un lux, iar educația financiară este instrumentul care îi ajută pe oameni să nu fie luați prin surprindere de viață.
Radiografia pieței de asigurări din România
UNSAR, organizația care reunește 22 de companii ce dețin peste 90% din piața locală, oferă o perspectivă asupra impactului social al acestui sector:
6,5 milioane euro sunt plătiți zilnic sub formă de despăgubiri către români.
Organizația este membră a Insurance Europe din 2007, participând activ la alinierea legislației naționale la standardele europene.
