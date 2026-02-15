Europa sapă istorie. Trei țări se unesc sub munți pentru cel mai lung tunel feroviar construit vreodată

Europa lucrează la unele dintre cele mai ambițioase proiecte feroviare din istoria sa, iar rezultatul va schimba radical modul în care trenurile traversează continentul.

Italia, Austria și Franța sunt implicate într‑o operațiune de inginerie de proporții, care presupune construirea celor mai lungi tuneluri feroviare subterane din lume. Conexiunea principală va depăși 60 de kilometri și are un buget estimat la 8,5 miliarde de euro, transformându‑se într‑unul dintre cele mai costisitoare proiecte de infrastructură europeană.

Tunelul Brenner: legătura subterană dintre Austria și Italia

Una dintre piesele centrale ale proiectului este tunelul care va uni orașele Innsbruck din Austria și Fortezza din Italia. Construcția, cunoscută sub numele de Tunelul Brenner, este în plină desfășurare și va avea o lungime totală de 55 de kilometri. Costurile estimate pentru această lucrare monumentală se ridică la 8,54 miliarde de euro, potrivit informațiilor citate de Express. Tunelul va fi format din două galerii paralele, concepute pentru a permite circulația trenurilor de mare viteză într‑un mod eficient și sigur.

Conexiunea finală va include și tunelul din valea Inn, inaugurat în 1997, situat la sud de Innsbruck și având o lungime de 12,7 kilometri. Odată unite, cele două structuri vor forma o rută subterană continuă de 64 de kilometri, ceea ce va transforma Tunelul Brenner în cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume. Finalizarea este programată pentru anul 2032.

Europa pregătește și cel mai lung tunel feroviar construit vreodată

În paralel cu lucrările dintre Austria și Italia, un alt proiect uriaș prinde contur în Munții Alpi. De această dată, Franța și Italia sunt partenere într‑o construcție care va depăși toate recordurile existente. Utilaje de foraj de dimensiuni impresionante vor săpa un tunel unic, cu o lungime de 57,5 kilometri, care va lega rețelele feroviare de mare viteză dintre Lyon și Torino. Costul estimat al acestei lucrări ajunge la 25 de miliarde de euro, iar termenul de finalizare este stabilit pentru 2033.

Acest tunel va depăși actualul record mondial, deținut de tunelul Gotthard din Elveția, care măsoară 57,1 kilometri. Europa se pregătește astfel să își depășească propriile performanțe inginerești, construind două dintre cele mai impresionante structuri subterane din lume în doar câțiva ani.

