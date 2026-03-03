Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre condițiile în care ar putea fi organizate alegeri prezidențiale și despre posibilitatea unei noi candidaturi, în contextul continuării conflictului cu Rusia.
Liderul de la Kiev a precizat că organizarea scrutinului este imposibilă atât timp cât țara se află sub lege marțială și este supusă atacurilor constante. Potrivit acestuia, siguranța cetățenilor și accesul egal la vot sunt prioritare și nu pot fi garantate în actualele condiții.
„Alegerile pot avea loc doar atunci când războiul se va încheia și când vom putea asigura securitatea tuturor alegătorilor”, a declarat Zelenski într-un interviu recent.
Președintele a subliniat că milioane de ucraineni se află în prezent în afara țării sau în zone afectate de lupte, ceea ce ar face imposibil un proces electoral corect și transparent.
În ceea ce privește o eventuală nouă candidatură, Zelenski a afirmat că nu aceasta este principala sa preocupare în acest moment. El spune că prioritatea rămâne apărarea țării și menținerea sprijinului internațional.
„Nu mă gândesc acum la campanii electorale. Mă gândesc la cum să ne apărăm și să câștigăm acest război”, a explicat liderul ucrainean.
Declarațiile vin în contextul presiunilor interne și externe legate de organizarea alegerilor, după expirarea mandatului său, prelungit în baza legislației speciale impuse de starea de război.
Autoritățile de la Kiev susțin că orice proces electoral va fi reluat doar după revenirea la stabilitate și la condiții normale de funcționare a statului.
