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Actualitate· 1 min citire
Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina
Mesaj RO-ALERT
Publicat30 aug. 2026, 11:17
Sursărealitatea.net
Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit, duminică, în jurul orei 10:55, un nou mesaj RO-ALERT pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.
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