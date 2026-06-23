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Transfăgărășanul va fi închis temporar, miercuri, pentru filmări

Transfăgărășan

Transfăgărășan

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:52
Actualizat23 iun. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net

Conducătorii auto care intenționează să circule pe DN7C – Transfăgărășan sunt avertizați că traficul va fi restricționat temporar miercuri, 24 iunie 2026, în zona Bâlea Lac și a Tunelului Capra.

Potrivit CNAIR, între orele 17:00 și 21:00, drumul va fi închis de mai multe ori pentru perioade scurte de aproximativ 10 minute, necesare realizării unor filmări în zonă.

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor prezenți la fața locului și să își planifice din timp deplasările pentru a evita neplăcerile cauzate de aceste întreruperi temporare.

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