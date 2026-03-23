Război în Orientul Mijlociu. Iranul lansează un nou atac cu rachete asupra Israelului și amenință infrastructura energetică

Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică după ce Iranul a lansat un nou atac cu rachete asupra nordului Israelului, declanșând alarme aeriene, în timp ce Teheranul a avertizat că va lovi infrastructura energetică din Israel și din statele din Golf dacă propriul sector electric va fi vizat.

Un nou atac cu rachete lansat de Iran declanșează alarme în nordul Israelului

Armata israeliană (IDF) afirmă că Iranul a lansat un nou atac cu rachete, sirenele răsunând în zone întinse din nordul Israelului.

Iranul amenință că va lovi centrale electrice din Israel și din Golf dacă sectorul său energetic este vizat

Iranul va riposta la un eventual atac asupra sectorului său energetic prin lovirea centralelor electrice din Israel, precum și a celor care furnizează energie bazelor americane din țările din regiune, se arată într-un comunicat al Gărzii Revoluționare.

Comunicatul pare să retragă amenințările anterioare privind atacuri asupra instalațiilor de desalinizare din regiune, esențiale pentru furnizarea apei potabile în țările din Golf.

„Președintele american … minte când susține că Garda Revoluționară intenționează să atace instalațiile de desalinizare și să provoace dificultăți populației din țările regiunii”, se arată în declarația difuzată de presa de stat.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că centralele electrice iraniene vor fi vizate dacă Teheranul nu va „deschide complet” Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele în termen de 48 de ore.

„Suntem hotărâți să răspundem oricărei amenințări la același nivel din punct de vedere al descurajării… Dacă loviți electricitatea, lovim electricitatea”, a transmis Garda Revoluționară.