Panică într-un bloc din Satu Mare. 15 persoane au fost evacuate din cauza degajărilor de fum din subsol

Momente de panică pentru locatarii unui bloc din municipiul Satu Mare. 15 persoane au fost evacuate de pompieri, luni seară, după ce au fost semnalate degajări de fum din beciul imobilului.

”Pompierii au fost alertaţi pentru degajare de fum în beciul unui bloc de pe Str. Milcov. La faţa locului intervin două autospeciale pentru situaţii de urgenţă şi un echipaj de prim ajutor din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare”, a transmis ISU Satu Mare.

Potrivit reprezentanților instituției, 15 persoane au fost evacuate de pe casa scării pentru siguranţa lor.

În momentul publicării acestei știri, echipele intervin pentru localizarea şi lichidarea sursei fumului şi pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru locatari.