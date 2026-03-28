O angajată dintr-o primărie, suspectată de contrabandă cu țigări. Peste 100 de polițiști au descins la contrabandiști

Acțiune în forță a poliției din Botoșani la mafia traficanților de țigări! Vizată a fost și locuința unei angajate a primăriei din orașul Ștefănești.

Angajata unei primării din Botoșani făcea contrabandă cu țigări

Peste 100 de polițiști , inclusiv luptători din trupele speciale, au descins la mai multe adrese din oraș, printre care și cea a unei asistente comunitare.

Aceasta lucrează ,,în slujba cetățenilor" de peste 20 de ani.

În urmă cu doar câteva zile, ea a fost mai implicată într-un alt incident.

Atunci s-a bătut cu un polițist și a încercat să distrugă dovezile.

În acest dosar, mai mulți suspecți au fost duși la audieri iar investigațiile continuă.