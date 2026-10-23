Navă comercială lovită în Marea Neagră, la 13 mile marine de port. Risc de scufundare și intervenție de urgență

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar noi informații sunt așteptate pe măsură ce echipele de intervenție evaluează situația din largul Mării Negre.
O navă comercială ar fi fost lovită în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de port, iar situația ar fi una critică, existând riscul ca vasul să se scufunde. Potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS, autoritățile au fost alertate, iar mai multe nave de intervenție au fost trimise în zonă pentru a gestiona incidentul maritim.
Intervenție de urgență pentru salvarea echipajului
După producerea incidentului, nava comercială ar fi transmis un apel de ajutor. Garda de Coastă și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au fost alertate și participă la operațiunea de intervenție.
Trei nave au fost mobilizate pentru a ajunge la vasul avariat și pentru a acorda sprijin persoanelor aflate la bord. Misiunea se desfășoară în condiții dificile, având în vedere riscul de scufundare a navei.
Potrivit sursei citate, a fost solicitat și un elicopter Black Hawk pentru sprijinirea intervenției. Deocamdată, condițiile meteorologice ar împiedica utilizarea aeronavei.
Numărul persoanelor aflate la bord și starea acestora nu sunt cunoscute. Până la acest moment, nu există informații confirmate privind eventuale victime.
Nava ar putea transporta produse petroliere
Un alt aspect important al incidentului îl reprezintă posibilitatea ca nava comercială să transporte produse petroliere. Informația provine din surse citate de Realitatea PLUS și nu a fost confirmată oficial.
În cazul în care vasul are la bord astfel de produse și se scufundă, există riscul apariției unui incident de poluare în Marea Neagră.
Deocamdată, nu se cunoaște cauza exactă a avarierii navei și nici ce anume ar fi lovit ambarcațiunea. Împrejurările în care s-a produs incidentul urmează să fie clarificate de autorități.
Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar noi informații sunt așteptate pe măsură ce echipele de intervenție evaluează situația din largul Mării Negre.