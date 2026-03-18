Motociclist găsit în stop cardio-respirator după un accident grav în Satu Mare
Un motociclist a fost găsit inconștient după ce a pierdut controlul și a ajuns în șanț, în urma unui accident produs marți dimineață, în jurul orei 10.30, în localitatea Ghenci, starea acestuia fiind extrem de gravă la momentul intervenției echipajelor de salvare.
Potrivit primelor informații, impactul a fost unul puternic, iar victima a fost găsită fără semne vitale. La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care au început imediat manevrele de resuscitare. Cadrele medicale au constatat că bărbatul se afla în stop cardio-respirator, iar intervenția este una complexă, fiecare moment fiind esențial.
Posibile cauze ale accidentului
Circumstanțele exacte ale producerii accidentului nu sunt deocamdată cunoscute, însă primele indicii arată că motociclistul ar fi pierdut controlul și a părăsit partea carosabilă. Ulterior, potrivit unor informații apărute în jurul orei 10.55, accidentul s-ar fi produs pe strada Pășunii, la intersecția cu DN 1F, iar bărbatul s-ar fi dezechilibrat înainte de a cădea în șanț. Nu este exclusă nici o posibilă cauză medicală, acesta fiind cunoscut cu antecedente, conform presei locale.
Intervenția este în desfășurare
Echipajele de intervenție continuă manevrele de resuscitare, iar starea victimei rămâne critică. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News