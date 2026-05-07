MApN a adus la București experți din securitate și apărare

Sursă: realitatea.net

Războiul cognitiv și manipularea informațională, pe masa discuțiilor.

Palatul Cercului Militar Național din București a găzduit, între 3 și 5 mai, o conferință internațională dedicată evaluării strategice integrate în sprijinul Ucrainei, eveniment organizat de Direcția planificare strategică a Statului Major al Apărării, în cooperare cu Global Foresight Strategies.

Reuniunea a adus la aceeași masă reprezentanți ai structurilor de securitate și apărare, experți internaționali, specialiști în planificare strategică și analiști preocupați de evoluțiile de securitate din regiune și de impactul conflictului din Ucraina asupra spațiului euro-atlantic.

Războiul din Ucraina și securitatea Mării Negre, printre subiectele centrale

În cadrul conferinței au fost analizate mai multe teme considerate esențiale pentru actualul context de securitate. Participanții au discutat despre efectele generate de războiul din Ucraina, despre transformările tehnologice care schimbă mediul operațional militar, dar și despre situația de securitate din regiunea Marea Neagră.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și teme precum războiul cognitiv, manipularea informațională și modul în care tendințele globale influențează securitatea europeană și euro-atlantică.

Organizatorii au transmis că scopul principal al reuniunii a fost dezvoltarea unei abordări integrate privind evaluarea mediului de securitate și identificarea provocărilor strategice provocate de schimbările regionale și internaționale.

Exerciții strategice și scenarii de securitate analizate la București

Conferința a inclus atât dezbateri între participanți, cât și exerciții de analiză strategică realizate pe baza metodologiei ISA — Integrated Strategic Assessment.

Această metodologie este utilizată pentru evaluarea provocărilor complexe de securitate și pentru susținerea proceselor de planificare strategică integrată, într-un context internațional considerat tot mai volatil și mai greu de anticipat.

Potrivit organizatorilor, participanții au insistat asupra necesității unei cooperări mai strânse între instituțiile naționale, statele aliate și partenerii internaționali, pentru dezvoltarea unor mecanisme moderne de evaluare strategică.

Ministerul Apărării vorbește despre amenințări multidimensionale

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au subliniat că actualul mediu de securitate este marcat de competiție strategică și amenințări multidimensionale, motiv pentru care este nevoie de instrumente moderne de planificare și analiză.

Prin organizarea conferinței de la București, Ministerul Apărării Naționale și-a reafirmat angajamentul privind consolidarea cooperării internaționale și dezvoltarea capabilităților necesare unei planificări strategice integrate, capabile să răspundă provocărilor actuale și viitoare din regiunea euro-atlantică.