Începe Recensământul General de Circulaţie Rutieră. Ce presupune și care este obiectivul acţiunii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat demararea, începând de marți, a Recensământului General de Circulație Rutieră. Acest demers urmărește evaluarea volumului și structurii traficului, pe tipuri de vehicule, precum și actualizarea indicatorilor privind evoluția cererii de transport. Datele colectate vor sta la baza planificării investițiilor în infrastructură, a lucrărilor de întreținere a drumurilor și a măsurilor pentru creșterea siguranței rutiere.

Instituția precizează că, prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), va coordona întregul proces, considerat esențial pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport din România.

Recensământul, care începe pe 21 aprilie, are mai multe obiective principale: analizarea intensității și structurii traficului rutier, actualizarea indicilor privind cererea de transport, furnizarea informațiilor necesare pentru fundamentarea proiectelor de infrastructură și întreținere, precum și actualizarea modelelor de transport existente.

Potrivit CNAIR, colectarea datelor se va face atât automat, cât și manual, în puncte de înregistrare stabilite la nivel național. Intervalele de monitorizare au fost alese astfel încât să reflecte variațiile traficului în funcție de zilele lucrătoare, weekenduri și perioadele aglomerate din sezonul turistic.

Reprezentanții companiei subliniază că această activitate nu va afecta circulația, întrucât nu presupune oprirea vehiculelor. Recenzorii vor fi poziționați în afara carosabilului, astfel încât fluxul rutier să se desfășoare normal.

Rezultatele finale vor fi centralizate și folosite pentru actualizarea bazelor de date tehnice, urmând să fie puse la dispoziția autorităților responsabile de administrarea infrastructurii rutiere.

CNAIR evidențiază importanța monitorizării traficului pentru dezvoltarea rețelei rutiere, subliniind că aceste informații sunt esențiale pentru proiectarea investițiilor, planificarea lucrărilor de întreținere și îmbunătățirea circulației. Totodată, datele obținute permit evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv estimarea nivelului de emisii poluante și elaborarea unor strategii pentru îmbunătățirea calității aerului.