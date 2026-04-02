Guvernul nu va adopta nici azi OUG privind al doilea pachet de măsuri de protecție în criza carburanților – SURSE
Criză carburanți
Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Realitatea Plus, Executivul nu va adopta nici azi noile măsuri de protecție față de majorarea accelerată a prețurilor carburanților.
Sursele au precizat că, deși premierul Ilie Bolojan a analizat ieri varianta unei reduceri de 18 bani/litru, aceasta nu a fost validată în coaliție.
O variantă intens vehiculată este cea a unei compensări voluntare din partea benzinăriilor, astfel încât acestea să suporte o reducere de 25 de bani din prețul afișat, iar statul alți 25 de bani, la fel cum s-a procedat în 2022.
Conform informațiilor obținute pe surse, cabinetul premierului a transmis joi dimineață că „nu există o soluție finală” privind intervenția pe piața carburanților.
Blocajul vine în contextul în care Guvernul analizează mai multe scenarii, inclusiv reducerea accizei, însă nu a fost agreată încă o variantă sustenabilă din punct de vedere bugetar. Potrivit Realitatea Plus, OUG va fi adoptată, cel mai probabil, săptămâna viitoare.
Cum arată al doilea pachet de măsuri în criza de la pompă. Guvernul ar putea aplica scenariul din 2022, „contribuție voluntară” de la benzinării
- 22:06 - Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 21:40 - Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
