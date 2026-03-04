Escrocherie telefonică în Județul Neamț: o femeie a pierdut aproape 50.000 de lei după un apel capcană

O femeie din județul Neamț a rămas fără aproape 50.000 de lei după ce a fost păcălită de un bărbat necunoscut, care a contactat-o telefonic și a convins-o să facă mai multe transferuri bancare.

Potrivit primelor informații, individul s-a prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare și i-a spus victimei că în contul său ar exista probleme de securitate. Sub pretextul „protejării banilor”, acesta a determinat-o să ofere date personale și să autorizeze mai multe tranzacții.

Convinsă că vorbește cu un specialist, femeia a urmat indicațiile primite la telefon, fără să bănuiască faptul că este victima unei înșelătorii. În scurt timp, aproape 50.000 de lei au dispărut din contul său.

După ce și-a dat seama că a fost păcălită, femeia a sesizat autoritățile. Cazul a fost preluat de Poliția Română, care a deschis o anchetă pentru identificarea autorului.

Oamenii legii atrag atenția asupra acestui tip de fraudă, tot mai des întâlnit, și recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată date bancare sau coduri de securitate prin telefon.

Reprezentanții poliției reamintesc că nicio bancă sau instituție oficială nu solicită informații confidențiale prin apeluri sau mesaje.