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Actualitate· 1 min citire
Donald Trump, în centrul unui nou scandal. Acuzații privind accesul preferențial la postările sale
Donald Trump
Donald Trump este vizat de noi acuzații după lansarea unui serviciu cu plată asociat platformei Truth Social, prin care anumite firme de pe Wall Street ar putea primi acces cu o fracțiune de secundă înainte la postările publicate de președintele american.
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