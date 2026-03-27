Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, contestat în instanță: peste un an de restricții pentru președintele interzis

Avocații lui Călin Georgescu au contestat prelungirea controlului judiciar, după ce președintele interzis a ajuns în topul românilor cu cea mai lungă perioadă de control judiciar. De mai bine de un an, Călin Georgescu este plimbat pe la secțiile de poliție și prin tribunale, are două dosare penale trimise în judecată, deși apărătorii săi au susțin fără încetare că nu există probe reale împotriva sa. Mai mult, recent, Curtea de Apel a eliminat mai multe probe despre care judecătorii spun că nu au fost prezentate in mod clar.

Demersul apărării

Avocații lui Călin Georgescu au contestat decizia Judecătoriei Sectorului 1, iar contestația urmează să fie analizată de instanța competentă. Rezultatul acestei proceduri va stabili dacă măsura preventivă va rămâne în vigoare sau va fi modificată.

Decizia vine după ce magistrații au decis prelungirea cu încă 60 de zile a măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, ceea ce face ca acesta să devină unul dintre foarte puținele cazuri din România - posibil chiar singurul - în care o persoană publică rămâne sub o măsură preventivă mai mult de un an. În total, perioada a ajuns la un an și o lună.

Situația actuală a controlului judiciar

Călin Georgescu trebuie în continuare să respecte o serie de restricții impuse de această măsură. Printre obligațiile menținute se numără prezentarea săptămânală la secția de poliție, una dintre condițiile standard ale controlului judiciar, dar care, în acest caz, se prelungește pe o durată neobișnuit de mare.