Călin Georgescu, mesaj crucial pentru români, la ieșirea din instanță: „Nu mai există astăzi democrație în România, a fost redusă la o colonie obedientă, golită de memorie și tăcută de frică”

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Curtea de Apel București. După ce a ieșit din sala de judecată, președintele interzis de Sistem a transmis un mesaj de forță poporului român:

Călin Georgescu, mesaj crucial pentru poporul român la ieșirea din instanță.

„Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc oamenilor prezenți astăzi aici. Este o jertfă care va aduce rezultate, pentru că, așa cum spunea Brâncuși, nu există energie morală risipită în zadar. Așa că mulțumesc tuturor oamenilor care sunt prezenți de fiecare dată alături de noi.

Referitor la ziua de astăzi, avem convingerea că justiția trebuie să fie temelia societății și să vadă adevărul, nu să fie acoperișul abuzului. Așa că, în acest context, cu siguranță că avem drumul clar din punct de vedere al adevărului, pe care, în ultima instanță, ultimul judecător este Dumnezeu.

Cu privire la ce m-ați întrebat, desigur, am spus acest lucru cu ceva timp înainte. Este o dovadă clară a iresponsabilității acestui guvern și, de altfel, cred că România astăzi este condamnată de către actualul guvern la neputință pentru a fi exploatată. Pentru că, în numele progresului, al globalismului, al proeuropenismului, ni s-a luat suveranitatea, demnitatea și vocea — adică libertatea de exprimare. Nu cred că mai există astăzi democrație în România, pentru că nu mai este baza ei, și anume libertatea de exprimare. România a fost redusă la o colonie obedientă, golită de memorie și tăcută de frică.

Și sub pretextul acestei integrări s-a produs un jaf organizat, pentru că astăzi, în România, nu mai funcționează aproape nimic; nu se mai produce aproape nimic, ci doar se consumă ceea ce ne dictează ceilalți, în funcție de ceea ce decid ei să ne dea.

Practic, mai mult de 70% din tot ceea ce se mișcă în această țară este dat doar de consum. Prin urmare, exportăm, la prețuri de nimic sau pe nimic, bogăția țării date nouă de Dumnezeu și importăm produse finite, de o calitate îndoielnică și la prețuri care sărăcesc poporul român.

Exemplul concret: se exportă grâu românesc și se importă aluat congelat din străinătate. Aceasta nu mai este economie națională, este asasinat economic.

În plus, am auzit și eu, ca și dumneavoastră, că același guvern iresponsabil a ratificat acordul Mercosur. Acordul Mercosur este un act, în primul rând, antinațional, de o gravitate inimaginabilă dacă este aplicat, pentru distrugerea economiei — în mod special a agriculturii. Și de aici, sigur că punem semnul întrebării clar asupra întregului mers al societății ulterior.

Acordul Mercosur are ca miză specială pământul — este o matematică foarte simplă: dacă prețul tău de producție este mai mare decât cel al produsului importat, ai ieșit din piață. O piață care, oricum, este controlată de către activismul globalist sau proeuropenism. Și de aici, pământul se vinde. În momentul în care se vinde, discutăm despre un feudalism modern, despre o iobăgie economică fără lanțuri. Prin urmare, Uniunea Europeană, prin acordul Mercosur, s-a transformat într-un C.A.P. modern.

Și dacă ne uităm la activitatea guvernului din momentul în care s-a instalat — oricum un guvern ilegitim — observați că nu a avut decât o singură activitate: taxe și impozite. Actualul guvern nu a avut o altă activitate, nu a construit nimic, nu a creat nimic, ci doar a lovit în cetățeanul român. Și asta a alimentat intenționat sărăcia în această țară, și a făcut-o pentru a ține sub presiune poporul român, ca să fie nu doar sărăcit, ci și să trăiască în frică, devenind dependent de exterior.

Prin urmare, este un act de o gravitate inimaginabilă tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și consider că este un guvern, de departe, toxic față de tot ceea ce se întâmplă astăzi în România.

Când cheltuiești un leu în economia locală, pentru țăranul român, acesta generează cel puțin 2,6 lei în comunitatea locală. Dacă același leu însă îl folosești cumpărând un produs din import, evident că acel leu pleacă în aceeași zi afară. Cu alte cuvinte, suntem mai săraci decât în ziua precedentă. Asta face astăzi guvernul României: sărăcește țara cu bună știință.

Este nevoie să construim o economie reală, a producției, a prosperității, a demnității. Astăzi nu putem vorbi de capitalism în România, ci de un regim neocolonial.

Este apelul meu către toată România: ridicați-vă să rămânem statornici în credință! Este nevoie să fim conștienți că pământul este al nostru și destinul este al nostru. Viitorul țării stă doar în interiorul ei, în iubirea de pământ, de limbă, de cultură și, evident, de dragoste pentru țara ta. Aici și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem înainte, pentru că dreptatea este doar a Lui.”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din instanță.