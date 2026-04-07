Atac cu drone în Rusia: fabrică chimică lovită în regiunea Voronej

O fabrică chimică din Rossosh, unde sunt produse substanțe utilizate inclusiv în industria de armament, a fost lovită de drone ucrainene, în urma atacului fiind raportate incendii, pagube la locuințe și cel puțin un rănit.

O fabrică chimică din Rossosh, regiunea Voronej, a fost lovită, luni, de drone ucrainene, transmite canalul independent de Telegram Exilenova Plus.

Se pare că a fost lovită fabrica Minudobrenia. Unitatea produce amoniac, azotat de amoniu și acid azotic, care sunt componente cheie ale explozivilor și muniției, potrivit The Kyiv Independent.

Incendiu semnalat după atac

Un incendiu la patru kilometri de amplasament a fost semnalat de publicația independentă rusă Astra, în contextul unui atac cu drone.

Șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Husev, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.

Pagube și victime raportate

De asemenea, patru locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone, a raportat Husev.

Rossosh este situat la doar aproximativ 50 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 130 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Harkov.