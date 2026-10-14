Mihai Daraban respinge asocierea cu activitatea operațională a GDL: ”Sunt acționar minoritar”

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a transmis un punct de vedere în care respinge asocierea sa directă cu activitatea operațională a companiei Global Defense Logistics (GDL) și critică modul în care numele său a fost asociat în spațiul public cu acest subiect.
Acesta a precizat că este acționar minoritar în GDL, dar nu deține funcția de administrator și nu a fost și nu este implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei.
Potrivit lui Daraban, contractarea serviciilor maritime pentru navele militare ale NATO, prin intermediul NSPA, presupune atribuirea contractelor de escală pe regiuni geografice unei singure companii, care își stabilește ulterior o rețea de subcontractori în porturile în care navele pot face escală.
De asemenea, el a susținut că GDL are, din informațiile sale, aproximativ 50 de subagenți în numeroase țări, aceștia fiind cei care intră în contact direct cu echipajele navelor militare.
”Nu putem noi garanta corectitudinea și probitatea acestor subagenți”, a afirmat Mihai Daraban, subliniind că responsabilitatea pentru activitatea acestora nu poate fi privită în afara modului în care este organizat sistemul de subcontractare.
Comunicatul de presă integral:
Având in vedere modul tendentios in care numele meu este prezentat pe unele canale media , mă văd nevoit să fac următoarele precizări : sunt acționar minoritar in GDL, nu am calitatea de administrator si nu am fost si nu sunt implicat in activitatea operațională de zi cu zi a firmei. Modalitatea de contractare a serviciilor militare navale a NATO ( prin NSPA ) este de a atribui contractele de escală a navelor pe regiuni geografice unei singure firme , urmând ca aceasta sa-si stabilească firme subcontractoare ( subagenti ) in toate porturile posibile de escală. Din cunoștințele mele, firma GDL , are in contract cca 50 de subagenti in foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective. Nu putem noi garanta corectitudinea si probitatea acestor subagenti.
În același timp nu înțeleg de ce acest subiect este atașat " infamului " zbor către Mykonos , zbor de altfel efectuat cu bani exclusiv privați. Mă deranjează faptul că nimeni nu face referire la rezultatele financiare ale Camerei de Comerț a României , dar si a SC Romexpo SA, la noile pavilioane de 35000 mp date in folosință in 2017, etc etc. Oare de ce nu se dorește ca public să fie recunoscute niște performanțe manageriale de azi versus perioada când instituția era condusă de Vlasov ?
Pot și să înțeleg că la rezultatele economice ale Camerei de Comerț a României si a Romexpo SA in ultimii 12 ani am devenit o țintă "demnă de lichidat".
Stau la dispoziția oricui , cu orice explicație, cu condiția obiectivismului in abordarea acestora.
PS. Probabil de când m-am născut mi s-a pus ștampila de "controversat".
Reacția lui Mihai Daraban a venit la scurt timp după ce DNA a anunțat că efectuează percheziții la sediul Global Defense Logistics SRL, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii anexe transportului pe apă din Zona Portuară Constanța.