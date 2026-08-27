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Alertă la granița României: țintă aeriană la doar 3 km! A fost emis RO-Alert

Ro-Alert/ Arhivă foto

Ro-Alert/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 08:20
Actualizat27 aug. 2026, 08:40
SursăRealitatea.Net

O țintă aeriană a fost detectată joi dimineață de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale la aproximativ 3 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar IGSU a emis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

UPDATE - "În dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 06.54.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național", au transmis joi dimineață reprezentanții MApN într-un mesaj pe Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis că, în jurul orei 06:54, IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord și est a județului Tulcea.

Avertizarea vine după ce, miercuri seară, autoritățile au emis un alt mesaj RO-Alert pentru nordul județului, populația fiind informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:00.

Autoritățile precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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