Victorie europeană extrem de importantă pentru echipa de volei masculin, campioana României, Corona Brașov.

Formația antrenată de Laurențiu Lică a câștigat, miercuri seara, în Sala Sporturilor, manșa tur a optimilor de finală din Cupa CEV.

Corona a trecut de estonienii de la TTU Tallinn, scor 3-0, pe seturi 25-23, 28-26 și 25-14. Brașovenii au avut emoții în setul 2, când balticii au condus la 7 puncte diferență, scor 18-11. Ultimul set a aparținut în totalitate gazdelor, care au obținut un succes esențial în economia calificării.

La finalul confruntării, antrenorul Laurențiu Lică a declarat:

„Am trăit periculos, asta fără discuție. Am început extrem de crispați, am încercat să închidem punctele foarte repede. Asta nu stă în felul nostru de a fi pentru că încercăm să jucăm inteligent. Am făcut multe greșeli individuale în atac în special. În situații importante, de echilibru în primul set . În al doilea set jocul s-a rupt și adversarul a trecut în fața noastră. A fost destul de greu. Am întâlnit o echipă bună, care a venit la Brașov să-și vândă scump pielea. Și cu siguranță ne așteaptă o partidă poate mai dificilă decât aici în Estonia, la Tallinn„.

Meciul retur dintre TTU și Corona Brașov va avea loc pe data de 17 decembrie.