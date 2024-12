Corona Brașov și-a asigurat calificarea în playoff-ul CEV Cup la volei masculin, după un meci câștigat clar, în deplasare, cu estonienii de la Selver x TalTech Tallinn, scor 3-0. Pe seturi scorul a fost 25-14, 25-19, 25-15.

Brașovenii avansează în următoarea fază cu dublă victorie, după ce s-au impus și pe teren propriu cu 3-0.

În următoarea fază, campioana României are mari șanse să întâlnească una din cele mai puternice echipe din voleiul mondial, nimeni alta decât campioana Champions League, Trentino Itas. Italienii sunt mari favoriți să treacă de Benfica Lisabona după ce au câștigat clar manșa tur, scor 3-0.

În urma calificării în play-off-ul competiției, antrenorul brașovenilor Laurențiu Lică a declarat:

Am intrat în aceste partide cu un vibe bun pot să spun, e ceea ce am cerut întregii echipe, să începem foarte bine acest meci pentru că ușor, ușor formația adversă poate ceda. Mă bucur foarte mult pentru această calificare. Am reușit să intrăm cu băieții de pe bancă, care n-au evoluat foarte mult astăzi și am reușit să câștigăm meciul acesta 3-0. Este o performanță imensă pentru Brașov, dar și pentru echipa noastră.

Înainte de confruntarea din sferturile de finală din CEV Cup, brașovenii revin în propria arenă pentru ultimul meci din acest an. Sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 17.00 are loc duelul cu Știința București.