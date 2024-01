România ar fi cu un pas mai aproape de a intra în Viza Waiver. Ipoteza este susținută de Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. Acesta a precizat că țara noastră ar urma să intre anul viitor în program.

„În 2021 am avut peste 17% în timp ce în 2022 am avut 12,61%, acea cifră mare din 2012 s-a datorat condiiţilor extraordinare de pandemie, când am avut de peste trei ori mai puţine aplicaţii pentru viză şi numărul a rămas constant dar raportat la numărul total de cereri. Nu este o scădere conjuncturală, vine ca urmare o unor eforturi pe ambele maluri ale Atlanticului şi la Bucureşti şi la Washington, a unor semnale transmise şi de partea română şi americană către publicul român”, a precizat ambasadorul României în SUA, potrivit realitatea.net

„Anul trecut am avut un număr substanţial mai mare de aplciaţii pentru viză, în continuare Ambasada SUA încurajează pe toţi cei care au o viză care a expirat să solicite reînnoire, fără interviu. Noi credem că acest trend arată pe de o parte o tendinţă pozitivă şi în spate stă voinţa ambelor guverne de a îndeplini toate condiţiile privind scutirea de vize şi de a permite României să intre în acest program Viza Waiver, sperăm noi de anul vitor”, a subliniat el.

Sursa: Newsinn