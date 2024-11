Austria ar putea ridica în curând veto-ul prin care împiedică aderarea deplină a României și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit EFE.

Premierul Ungariei Viktor Orban a declarat vineri, după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu, că România, Bulgaria, Ungaria şi Austria au convenit „să muncească necontenit” pentru ca de la 1 ianuarie 2025 România şi Bulgaria să adere la Spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre.

În acest context, premierul Marcel Ciolacu se află într-o vizită de lucru la Budapesta şi a avut o întrevedere cu omologul său ungar.

„Azi dimineaţă au avut şi au loc, în continuare, negocieri, discuţii importante între miniştrii de interne ai României, Bulgariei, Ungariei şi Austriei. Motivul este binecunoscut de noi toţi şi acest motiv este extinderea Spaţiului Schengen, extinderea asupra României şi Bulgariei. Ungaria este preşedintele actual al Consiliului UE şi, când m-am întâlnit cu domnul premier, ultima dată, la Bucureşti, am convenit asupra faptului că preşedinţia ungară trebuie folosită pentru ca să urgentăm procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen.

Atunci i-am şi promis domnului premier acest lucru. Întotdeauna am crezut că situaţia actuală este injustă faţă de România. Eu am văzut în anii anteriori toate eforturile pe care le-au făcut guvernele din România şi am mai văzut că, de o vreme încoace, România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru ca să devină ţară membră a Spaţiului Schengen”, a precizat Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale, la finalul întrevederii avute, la Budapesta, cu premierul Marcel Ciolacu.

Viktor Orban: S-a convenit intrarea României și Bulgariei în Schengen

Miniștri de interne ale celor trei state vor discuta vineri la Budapesta, într-o întâlnire de lucru organizată de prețedinția ungară a Consiliului Uniunii Europene și se va concentra pe progresele înregistrate de București și Sofia în controlul frontierelor și reducerea imigrației ilegale.

„Vedem că aceste eforturi dau roade”, a declarat joi ministrul de interne austriac, conservatorul Gerhard Karner, agenţiei de presă APA.

România şi Bulgaria au aderat parţial la spaţiul Schengen de liberă circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor doar pe calea aerului şi pe mare, la 31 martie 2024.

Austria a blocat aderarea celor două state la Schegen, deși Comisia Europeană și Parlamentul European dau asigurări de ani de zile că cele două țări sunt pregătite pentru integrare deplină.

Guvernul de la Viena a susţinut de-a lungul timpului că măsurile luate de România şi Bulgaria de reducere a imigraţiei ilegale din ţări terţe erau insuficiente şi a cerut eforturi suplimentare.

Potrivit EFE, mai multe mass-media austriece au relatat că guvernul austriac în exerciţiu, condus de conservatorul Karl Nehammer, este pe cale să renunţe la blocaj.

Şi, în acest sens, reuniunea de vineri, la care vor participa miniştrii de interne Sandor Pinter (Ungaria), Gerhard Karner (Austria), Atanas Ilkov (Bulgaria) şi Cătălin Predoiu (România), precum şi comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, este una crucială.

„Ne-am atins obiectivul, respectiv crearea unor premise bune pentru discuţia de la Budapesta”, a declarat miercuri Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat al MAI, relatând că a abordat această problemă într-o discuţie în sistem de videoconferinţă cu Pinter.

„Este de aşteptat ca întâlnirea să se încheie cu semnarea unei declaraţii comune”, a declarat premierul bulgar Dimităr Glavcev, citat joi de agenţia de presă BTA.