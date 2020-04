În vremuri de criză e nevoie de implicare și solidaritate! Odată cu agravarea crizei cauzate de COVID-19, și cetățenii urbei noastre s-au mobilizat, formând un grup de solidaritate comunitară.

“Am lansat grupul de facebook de îndată ce au apărut primele solicitări de ajutor. M-a surprins pozitiv implicarea și solidaritatea sătmărenilor. Acum suntem deja peste 6500 de oameni pe grup, oameni care au nevoie de sprijin și oameni care pot să îl ofere. Este o rețea care funcționează pe bază de solidaritate”, spune Bogdan Fușle, antreprenor sătmărean, inițiatorul grupului de facebook “Vă ajutăm din Satu Mare”.

Prin intermediul call-centerului Vă ajutăm din Satu Mare – 0361 406 517, care funcționează zilnic în intervalul orar 9:00 -18:00, grupul va ajuta persoanele vârstnice și vulnerabile la COVID-19 să primească acasă, contra cost, produsele alimentare și medicamentele de strictă necesitate. Programul de livrări la domiciliu este conceput astfel încât să respecte aceste nevoi speciale și să mențină siguranța atât a voluntarilor implicați, cât și a beneficiarilor.

Pentru că cel mai important lucru în aceste zile e să ne protejăm și, mai ales, să îi protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi, am creat acest sistem de livrare la domiciliu a celor necesare traiului (alimente și medicamente de strictă necesitate), așa încât să limităm cât mai mult expunerea voluntarilor sau a beneficiarilor la riscurile de contaminare. Totodată, voluntarii noștri sunt instruiți conform recomandărilor OMS și ale Crucii Roșii. Grupul respectă o metodologie deja implementată la Cluj de inițiativa Vă ajutăm din Cluj fondată de asociaţiile Vedem Just, Civic Suport și Clujul Sustenabil, la care s-au alăturat CPVP – Center for Peace and Violence Prevention și Asociația Daisler.

Ce ne propunem? Vă ajutăm din Satu Mare este în primul rând un grup de sprijin pentru cei aflați în imposibilitatea de a se aproviziona în perioada următoare, din cauza restricțiilor impuse de autorități, a problemelor de sănătate sau a altor limitări care îi țin la domiciliu. De asemenea, profităm de ocazie pentru a lansa, la rândul nostru, un apel la responsabilitate și organizare civică din partea tuturor cetățenilor.

“Cumpărăturile vor fi plătite de solicitanți. Livrarea o asigurăm noi, gratuit. Pentru aprovizionare am ales să colaborăm cu retaileri locali, iar pentru coșurile cu alimente am încercat să alegem produse din județul nostru, în măsura disponibilității lor. Desigur, ținem cont și de prețuri, tocmai pentru a face coșurile noastre cât mai accesibile”- spune Daniel Kalman, voluntar care asigură contactul cu retailerii.

”Intenția bună e necesar acum să fie dublată de organizare, asumare și responsabilitate. Fiecare voluntar implicat în acest proces este conștient de riscuri, dar este evaluat și pregătit temeinic pentru a respecta cu strictețe anumite protocoale de livrare. Siguranța voluntarilor noștri și a beneficiarilor este cel mai important lucru pentru noi.” ne spune Mirela Iank, voluntar Civic Suport, responsabilă cu instruirea voluntarilor.

Cum ne propunem să ajungem la vârstnici și alte persoane imobilizate sau izolate la domiciliu? Voluntarii din grup vor discuta cu asociațiile de proprietari și vor distribui informații despre ajutorul pe care ei îl pot oferi persoanelor din categoriile menționate mai sus. Vor fi responsabili pe zone și vor comunica cu cei aflați în nevoie, din zona lor.

Cum funcționăm? Grupul este activ și se organizează în mod exclusiv online, pentru a limita expunerea inutilă la factori de risc. Pe lângă grupul de Facebook, care a fost și punctul de început al organizării voluntarilor noștri, operatorii de call-center și personale care livrează sunt conectați printr-o platformă creată special pentru gestionarea acestui serviciu.

Cum ne propunem să colaborăm cu autoritățile? Grupul civic VĂ AJUTĂM DIN SATU MARE face un apel de comunicare și colaborare către Direcția de Sănătate Publică, Prefectură, Primărie, Consiliul Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Ne punem la dispoziție resursele de timp, implicare, cunoștințele, mașinile și disponibilitatea de a le folosi în sprijinul comunității.

Oricine este dispus să se implice și să ajute, o poate face înscriindu-se pe platforma VĂ AJUTĂM DIN SATU MARE: www.ajutamsm.ro.