Salvamontiștii din județul Sibiu, alături de colegii lor din Argeș, au intervenit miercuri într-o acțiune de salvare în Munții Făgăraș, unde un bărbat de 55 de ani, cetățean slovac, a suferit o fractură la picior în timpul unei drumeții.

„Astăzi, un cetăţean slovac în vârstă de 55 de ani a suferit o fractură la un membru inferior în timpul coborârii din Şaua Caprei, Munţii Făgăraş”, a anunțat echipa Salvamont Sibiu.

Intervenția de salvare a fost realizată de patrula de serviciu Salvamont Bâlea Lac, în cooperare cu echipa Salvamont Argeș, aflată în apropiere.

„Victima a fost coborâtă în siguranţă până la Bâlea Lac, unde este în aşteptarea echipajului SMURD pentru preluare şi transport către unitatea medicală”, au transmis salvatorii montani după finalizarea intervenției.

