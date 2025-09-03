Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din guvern va identifica măsuri pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală. Premierul Ilie Bolojan a aununţat că aceasta este una dintre concluziile întâlnirii de marți, de la Palatul Cotroceni, dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei guvernamentale. El a adăugat, într-un interviu televizat, că vor fi analizate şi variante pentru diminuarea numărului de posturi din administraţia publică centrală.

Ilie Bolojan: Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluţiile în aşa fel încât să finalizăm şi acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obţinem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efectiv ocupate, adică personal, iar în paralel, sigur, să lucrăm şi pentru reducerea posturilor în administraţia centrală, unde şi aici e loc de reduceri de personal pentru că, analizând câteva instituţii, am constatat că personalul este supradimensionat şi sunt convins că lucrurile pot funcţiona cu economii importante şi în administraţia centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului în fiecare judeţ.

În acelaşi interviu, Ilie Bolojan afirma că sprijinirea Republicii Moldova cu energie reprezintă o chestiune de responsabilitate naţională pentru România. El a precizat că energia este livrată la aceleaşi preţuri ca pe piaţa internă şi că ajutorul acordat nu implică sume care să afecteze bugetul de stat.

Declaraţia vine după ce opoziţia a acuzat că majorarea taxelor şi impozitelor ar avea ca scop şi susţinerea financiară a Ucrainei şi a Republicii Moldova. Bolojan a respins acuzaţiile, afirmând că deficitul bugetar este generat de cheltuieli ridicate cu pensiile şi salariile, un aparat administrativ supradimensionat şi de venituri insuficiente