Vremea rea face prăpăd și în Brăila unde codul roșu de viscol a fost prelungit până la ora 16.

Inspectoratul pentru Situații Dunărea Brăila informează că, toate drumurile naționale și județene sunt închise. Se va interveni doar pentru urgente.

In urma fenomenelor meteorologice periculoase manifestate in judetul Braila in aceasta dimineata, au fost semnlate si s-a intervenit astfel:

– camion (TIR) blocat la ieșire din Bărăganul spre Iazu (jud. Ialomița). DN 2B închis pe timpul codului roșu. SDN Brăila lucrează pentru deblocare;

– 26 copaci cazuti in municipiul Braila, intervin echipe ale ISU Braila;

– localități afectate de avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrică din județul Brăila: Racovița, Corbeni, Custura, Bărăganul, Măxineni, Făurei, Dudești, Chiscani, Baldovinesti, Varsatura

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brăila – intervine cu 20 echipe pentru remediarea avariilor.

Trenuri blocate:

– Faurei – Dedulesti (130 calatori), Plopu (3 calatori), Lacu Sarat – Traian Sat (7 calatori) si Faurei Braila (120 calatori). A fost oprita circulatia trenurilor in gari.