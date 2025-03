România TV, televiziunea de propagandă a fugarului Sebastian Ghiță, un apropiat al candidatului vopsit în suveranist, e disperată și îl atacă pe sociologul Marius Pieleanu. De ce? Pentru că Victor Ponta nu e clasat pe locul 2 în sondajele INSOMAR – AVANGARDE. Asta, în contextul în care niciun alt institut nu îl poziționează pe Ponta în finala pentru Cotroceni. În toate sondajele candidatul vopsit în suveranist ocupă locul al patrulea, iar televiziunea fugarului Ghiță încearcă acum să inducă oamenii în eroare și lansează atacuri mincinoase la adresa unuia dintre cei mai respectați sociologi de la noi din țară.

Inivitat: Pieleanu face chestia asta de maniera abuzanta de cel putin 10 ani de zile, de pe vremea lui Dragnea, daca nu de pe vremea …, chiar si pe vremea lui Ponta facea chestii de genul asta, in care – bazandu se pe maniera lui de interactiune foarte avocateasca – promite clientilor ca da ce vrea, ca o sa fie bine, ca o sa castige in sondaje, fiind in raspar cu realitatea, si asta s-a vazut la toate sondaje locale.

In momentul de fata, pesedistii – baza de partid activul si electoratul – se desprinde tot mai mult de ideea de a vota cu crin antonescu. Se vede in sondaje. Cei din campania lui Crin Antonescu sunt disperati de chestia asta si, in consecinta, imping in fata persoane convenabile, care au niste probleme deontologice, nu profesionale, cum ar fi Pieleanu, si il fac sa spuna ce vor ei sa spuna pentru a incerca sa ii convinga pe cei de la PSD, pe Crin Antonescu. Crin Antonescu e cum era Firea in sondajele lui Pieleanu, daca va mai aduceti aminte. Firea castiga.

Moderator Romania TV: Va dam exemplu si la alegerile prezidentiale 2024, cand vine Pieleanu si face sondajul in septembrie 2024, asta in conditiile in care alegerile au avut loc chiar de Ziua Nationala, pe 1 decembrie, si vine cu sondajul si spune: Marcel Ciolacu – 30%, mai ales ca PSD-ul comanda aceste sondaje la Pieleanu si, practic, ii mintea. si el ii mintea

Realitatea a fost departe de ce a prezentat Pielelanu pentru ca rezultatele alegerilor prezidentiale le stiti foarte bine.

Afirmațiile făcute la televiziunea de propagandă a fugarului Sebastian Ghiță sunt contrazise, însă, de sondajele INSOMAR-AVANGARDE și CURS, care îl clasează pe Victor Ponta abia pe locul 4 în topul preferințelor românilor la prezidențialele din luna mai.

Vedem cum ar vota romanii daca ar fi organizate in acest moment alegerile prezidentiale. Pe prima pozitie se afla liderul AUR George Simion, cu 30%, urmat de candidatul Coalitiei, Crin antonescu, cu 23 de procente. Apoi se afla urmat de Nicusor Dan cu 21 de procente, urmat de Victor Ponta (14%).

Trebuie foarte important sa vedem si care este metodologia dupa care s-a facut acest sondaj de catre cei de la Avangarde. Eroarea maxima de esantionare la un nivel de incredere de 95% este de +/- 2,3%. Au fost intrebati 1300 de respondenti iar metoda culegerii a fost prin telefon.

Daca ne uitam pe rezultatele sondajului CURS, vedem ca George Simion conduce clasamentul preferintelor la aceste alegeri prezidentiale. 29% dintre voturi ar urma sa obtina, conform sondajului, liderul suveranistilor. Pe locul al doilea se plaseaza Crin Antonescu cu 22 de procente, pe locul al treilea Nicusor Dan care candideaza independent (18%), pe locul al patrulea abia Victor Ponta (13%), la doar un procent distanta de candidatul USR Elena Lasconi (12%), cea care la celelalte alegeri a reusit sa ajunga in turul al doilea.

Metodologia folosita in acest sondaj

Este un sondaj realizat la comanda proprie de catre CURS pe un esantion de 1203 respondenti, cu o marja de eroare de +/- 2,8% la un nivel de incredere de 95% in perioada 19-22 martie 2025.