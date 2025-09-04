Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida, în 4 septembrie 2025, la Palatul Elysée, în prezenţa preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o reuniune a „Coaliţiei de voinţă”, ce cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, a anunţat preşedinţia franceză, la 1 septembrie. Președintele român Nicușor Dan participă și el, prin videoconferință, începând cu ora 11.30, potrivit Admistrației Prezidențiale.

Aproximativ 30 de lideri vor purta joi discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile.

Summitul de la Paris, atât fizic, cât și virtual, al „Coaliției de voință” reunește lideri în principal din Europa, dar și din Turcia, Australia și Canada. Președintele român Nicușor Dan participă și el, prin videoconferință, începând cu ora 11.30, potrivit Cotroceniului.

Reuniunea are loc în contextul în care „Coaliţia de voinţă” vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina consideră că Rusia va încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război şi cere o forţă europeană de menţinere a păcii ºi garanţii de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizaţie nu este preconizată (AFP şi Reuters).

La rândul ei, Rusia, care vede în expansiunea Alianţei Atlantice la frontierele sale una dintre „cauzele profunde” ale conflictului actual, respinge categoric majoritatea acestor condiţii şi vrea ca cerinţele sale să fie luate în calcul. Cea mai recentã reuniune a „coaliţiei de voinţă” a avut loc la 17 august 2025, când premierul francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, au co-prezidat şedinţa prin videoconferinţă, la care a participat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderii Coaliţiei au apreciat, în context, angajamentul preşedintelui Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei, în care „Coaliţia voluntarilor” va juca un rol vital prin intermediul unei forţe multinaţionale în Ucraina, conform https://www.gov.uk/ şi https://www.elysee.fr/. Anterior, la 12 august 2025, liderii ţărilor Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au insistat, într-o declaraţie comună, pe necesitatea ca ucrainenii sã aibă libertatea de a-şi decide singuri viitorul şi au subliniat că negocieri substanţiale nu pot avea loc decât „în contextul unei încetări a focului sau al unei reduceri a ostilităţilor”, noteazã https://www.consilium.europa.eu/.

