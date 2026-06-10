Schimbare la vârful transportului din București și Ilfov! George Micu preia conducerea TPBI după decizia lui Ciucu

Autoritatea care coordonează transportul public din București și județul Ilfov are un nou director general. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat încetarea mandatului lui Vladimir Ghițulescu la conducerea ADI TPBI și numirea lui George Micu în această funcție.

Potrivit edilului, propunerea schimbării conducerii i-a aparținut chiar lui. Noul șef al TPBI este în prezent consilier onorific al ministrului Finanțelor și va avea misiunea de a implementa o serie de reforme considerate esențiale pentru modernizarea transportului public din regiune.

ADI TPBI este instituția care coordonează și reglementează transportul public din București și Ilfov, având atribuții importante în ceea ce privește traseele mijloacelor de transport, costurile sistemului și activitatea operatorilor din domeniu.

Ciprian Ciucu a transmis că așteaptă de la noua conducere o evaluare riguroasă a activității STB, reducerea cheltuielilor inutile și eliminarea suprapunerilor dintre transportul de suprafață și cel subteran.

Printre obiectivele anunțate se numără și creșterea calității serviciilor oferite călătorilor, dezvoltarea proiectului trenului metropolitan, realizarea unui model de trafic eficient pentru București și Ilfov, dar și restructurarea instituției, care, în opinia primarului, a ajuns să aibă prea multe posturi raportat la nevoile reale.

Totodată, Ciucu a precizat că va propune consolidarea rolului TPBI în arhitectura transportului public, argumentând că în prezent există prea multe instituții implicate în gestionarea mobilității urbane, fără o coordonare suficientă între ele.

Schimbarea de la conducerea TPBI vine într-un moment în care administrația Capitalei promite reforme ample în domeniul transportului public și al managementului traficului.