Sătmărean amendat și internat într-un centru de carantină

Polițiștii sătmăreni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19.

Astfel, la data de 4 iunie a.c., 136 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi, polițiști de frontieră și polițiști locali au desfășurat misiuni specifice.

În perioada de referință au fost efectuate 2 625 de verificări la persoanele care au obligația să respecte măsurile de izolare la domiciliu.

Totodată, polițiștii au identificat o persoană care nu a respectat măsurile de izolare la domiciliu, aceasta fiind sancționată contravențional și a fost anunțată Direcția de Sănătate Publică, iar persoana mai sus menționată a fost internată într-un centru de carantină, pe cheltuială proprie.