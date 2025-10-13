Vicepremierul Sorin Grindeanu a transmis un mesaj tranșant partenerilor de guvernare, avertizând că „pachetul 3” de măsuri economice trebuie să marcheze finalul seriei de tăieri bugetare și concedieri.

În opinia sa, România are nevoie de măsuri care să stimuleze economia, nu de o nouă perioadă de austeritate. „Dacă e doar spectacol pentru presă, nu mai vorbim de reformă”, a spus liderul PSD în cadrul unei intervenții tv.

Atac direct la măsurile anunțate

„Dacă nu se blochează aceste măsuri din pachetul 3, care ar trebui să fie ultimul, dar e obligatoriu să conțină partea de măsuri de relansare și stimulare economică… Dacă vorbești doar de reduceri, de dat oameni afară, de lucruri care nu sunt neapărat importante, dar dau bine la presă – cum ar fi numărul de ospătari – atunci nu e reformă, e spectacol”, a declarat Grindeanu.

Apel la echilibru între tăieri și creștere economică

Liderul social-democrat a subliniat că noul pachet trebuie să includă o balanță reală între diminuarea cheltuielilor inutile și investițiile care pot relansa economia. În lipsa acestui echilibru, avertizează el, România riscă să repete greșelile din perioadele de austeritate anterioare.

„L-am aprobat pe Hunor când a spus că nu e reformă; nu am spus că nu e austeritate. Să știți că nu e reformă ceea ce se propune în administrația locală – e concediere în masă.

Există primării care au un număr excesiv de angajați și care trebuie să îl reducă, dar ceea ce trebuie să urmărim este ca să nu scadă calitatea serviciilor publice. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concediere”, a adăugat vicepremierul.

Grindeanu: „E concediere în masă, nu transformare”

În declarațiile sale, Grindeanu a criticat modul în care unele autorități locale aleg să reacționeze la politicile guvernamentale, referindu-se la protestele iscate de Ordonanța 52. „Ați dat un exemplu cu Ordonanța 52 — e un exemplu perfect: faci proteste ca niște idioți, blochezi tot, apoi vii și ceri excepții pentru tine”, a spus el. Vicepremierul a acuzat lipsa de coerență și dublul standard al celor care contestă măsurile, dar cer ulterior tratament preferențial.

Tensiuni în coaliția de guvernare

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a abordat și relațiile complicate dintre partidele din coaliția de guvernare. El a insistat asupra faptului că parteneriatul politic trebuie să funcționeze pe baza unei înțelegeri clare și a unei loialități reciproce.

„Și săptămâna asta, la coaliție, am avut aceeași poziție – și o am de câteva săptămâni bune: decizia de a face această coaliție e una politică. Politic am hotărât să intrăm în coaliție cu PSD, USR, UDMR și grupul minorităților. Poate ne-ar fi plăcut o coaliție mai restrânsă, dar politic am înțeles: intrăm în această coaliție”, a declarat el.

Sorin Grindeanu, mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare: Dacă eșuează Coaliția, ne aşteaptă ”un deşert al populismului”

Poziția lui Grindeanu despre USR

Întrebat dacă ar fi preferat un guvern fără USR, vicepremierul a recunoscut că, personal, ar fi optat pentru o formulă politică diferită. „Dacă e să mă întrebați în mod direct, aș fi preferat o variantă fără USR – cum și USR, sunt convins, numai că nu le iese pe calcule, ar fi preferat la fel. Dar politic am dreptul să cer lucruri în această coaliție: ca doi dintre partenerii coaliției să nu se alieze contra altuia din interiorul aceleiași coaliții.”

Mesaj către colegii din Guvern

Grindeanu a transmis și un mesaj colegilor săi din coaliție, cerând unitate și coerență în deciziile comune. „Nu trebuie să jelească nimeni, de aceea nu înțeleg poziția celorlalți de a trimite un partener de coaliție în izolare. Dacă tot am luat decizia politică – destul de grea – de a face această coaliție, tot politic vreau să decidem și dacă mai suntem împreună. Ori avem un candidat comun, ori candidează fiecare cu propriul candidat și nu se mai simte nimeni izolat”, a spus liderul PSD.

„Pachetul 3 trebuie să fie ultimul” – avertismentul final

Vicepremierul a încheiat printr-un apel direct la partenerii de coaliție, cerând ca următorul pachet economic să marcheze o schimbare reală de direcție. Sorin Grindeanu a subliniat că statul are nevoie de măsuri care să aducă dezvoltare, nu de acțiuni superficiale care dau doar impresia de reformă. „Pachetul 3 trebuie să fie ultimul”, a fost mesajul categoric al liderului social-democrat.

Grindeanu, reacție explozivă. De ce a plecat de la Congresul UDMR: „România are un singur imn!”