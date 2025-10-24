Un incident șocant a zguduit spațiul public după ce au apărut imagini cu Daniel-Aron Meze, consilier local USR în comuna Florești, Cluj, intrând furios peste un grup de elevi de 15 ani din Bistrița, cazați la un hotel din Deva.

Înregistrarea, realizată în noaptea de 21 spre 22 octombrie de unul dintre adolescenți, surprinde momentele de panică în care copiii sunt amenințați și agresați verbal. Poliția Hunedoara a deschis un dosar penal pe numele lui Meze pentru „lovire sau alte violențe”.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, după ce o angajată a hotelului a sunat la 112. O profesoară de 31 de ani, care îi însoțea pe elevii aflați într-o excursie școlară, le-a povestit polițiștilor că bărbatul de 42 de ani, cazat în același hotel, ar fi intrat peste copii în cameră, nervos din cauza zgomotului.

Imaginile difuzate de AS-TV Bistrița îl arată pe Meze urlând: „Ieșiți afară. Vă bat pe toți, mă!”. Unul dintre elevi, vizibil speriat, i-a răspuns aproape plângând: „Nu am făcut nimica noi”. Consilierul a rupt și o clanță de la ușa camerei în timpul accesului de furie.

Poliția a confirmat că înregistrarea video a fost preluată ca probă în dosar.

După scandal, Meze a postat pe rețelele sociale un mesaj în care și-a justificat ieșirea prin comportamentul „năzdrăvan” al copiilor și a acuzat presa că ar fi orchestrată politic împotriva sa.

Cazul a provocat un val de reacții puternice în spațiul public, iar ancheta poliției continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui episod violent.

Sursa: Realitatea de Cluj