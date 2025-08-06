Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat miercuri semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Noile contracte vin cu obligaţii clare legate de transparenţă, competitivitate şi responsabilitate, dar şi cu sancţiuni dure, inclusiv posibilitatea de revocare fără compensaţii băneşti. În plus, indemnizaţiile au fost reduse de la 12.500 de lei brut la 5.000 de lei brut.

„Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense. Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare şi de guvernanţă, iar aşteptările faţă de actualul Consiliu sunt ridicate”, a transmis Ministerul Mediului într-un comunicat.

Ministrul Diana Buzoianu a declarat că nu este mulţumită de modul în care s-a derulat selecția și a subliniat lipsa candidaţilor, aspect care compromite indicatorii de competitivitate: „Ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul şi cât de credibil a fost pentru a atrage specialişti să aplice. În unele cazuri am avut un singur candidat, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate.”

Diana Buzoianu a atras atenţia şi asupra legislaţiei actuale, pe care o consideră plină de lacune şi care ar trebui modificată cât mai rapid. „Cu toate acestea, era esenţial să avem un consiliu de administraţie funcţional, iar obligaţia legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii şi, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire.”

Ministrul consideră că Romsilva are nevoie urgentă de un director general interimar cu o viziune reformatoare, dar şi de un consiliu de administraţie care să respecte mandatul primit.

Printre obligaţiile contractuale nou-introduse se numără: anunţarea publică a selecţiei pentru directorul general interimar, cu cel puţin cinci zile înainte, alegerea acestuia pe baza calificărilor şi propunerilor de reformă, fără criterii politice, transparentizarea agendei fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie şi consultarea prealabilă cu Ministerul Mediului pentru toate măsurile cu impact în activitatea regiei.

De asemenea, contractele prevăd sancţiuni directe pentru neîndeplinirea indicatorilor, inclusiv revocarea membrilor fără drept la daune-interese.

Totodată, Ministerul Mediului a anunţat că a redus semnificativ indemnizaţiile lunare ale membrilor Consiliului, de la 12.500 la 5.000 de lei brut.

„MMAP reaminteşte că Romsilva se află într-o situaţie critică, fiind necesară urgent numirea unui director general interimar care să poată implementa reformele şi să gestioneze corect şi transparent activitatea regiei”, a mai transmis instituţia.

Sursa: Newsinn